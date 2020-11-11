監委王美玉今天表示，彭姓民眾因案被宣告強制工作，原本可在2016年10月中就可免除，卻因承辦書記官忘記發公文，導致受刑人延長強制工作4個月，違反國際人權兩公約卻無法救濟；監察院今天通過調查報告，要求法務部正視並檢討，維護受刑人權益。

王美玉指出，彭姓民眾因案被宣告強制工作，2016年10月7日泰源技訓所函報新竹地檢署，彭姓民眾可免繼續強制工作，新竹地檢署在10月14日簽辦完畢，卻因為承辦書記官的疏失，使公文躺了4個月沒有發出去。

王美玉說，直到2017年2月14日才發給高等檢察署，並於2月17日馬上向高等法院提出聲請，法院當天就作成裁定，彭姓民眾才得免繼續強制工作而改服有期徒刑。她強調，由於書記官的疏失，彭姓民眾不僅被延長4個月強制工作後才服有期徒刑，也影響到他申辦假釋時間。

監察院司法及獄政委員會今天審查通過王美玉所提的調查報告，要求法務部及新竹地檢署正視問題並檢討改善。王美玉表示，新竹地檢署雖然對疏失的書記官記過1次，但該署欠缺對於這類案件的公文管考，導致無法及早發現延誤。

王美玉補充，彭姓民眾雖然失去人身自由，但仍受公民與政治權利國際公約所保障，依公約及一般性意見規定，不得使其遭受與喪失自由無關的任何困難或限制，因此書記官行政疏失所衍生的不利益，一律由受刑人來承擔，並不合理，囿於現行法規限制，彭姓民眾沒有救濟途徑。

高等法院也在裁定中指出，本案受刑人本來已可免予繼續強制工作，卻因為檢察署作業時間延誤，造成受刑人只能等待法院裁定准許才能開始計算刑期，如此超出比例原則及法定刑期的實質執行，受刑人無從預期，顯然不公，受刑人的處境令人同情又無奈。

王美玉指出，彭姓民眾另有申請免執行徒刑，經監院調查發現，刑法與竊盜犯贓物犯保安處分條例雖然設有規定，但長期沒有實際案例，並未發揮立法預期功能。

此外，法務部1988年7月16日函明定，若已免繼續強制工作受刑分人只能辦理假釋，不得申請免執行徒刑，與條例第6條文義明顯不符，也與依刑法申請免執行徒刑的規定不同，無正當理由而為差別待遇，因此請法務部針對免執行徒刑相關制度進行全盤檢討，以維護人權。

(中時 )