林語堂英文版蘇東坡傳，書名為「The Gay Genius」。（圖擷自陳學聖臉書）

蘇東坡是宋朝文人，向來被標舉為知識份子的代表人物，台灣人對他並不陌生，除了東坡肉之外，台北故宮也有收藏他的重要書帖《寒食帖》。前立委陳學聖曾就讀台大中文系，對文人世界應相當熟稔 ，豈知他日前爆料說，蘇東坡是「Gay」，還說自己因此上了一課。

陳學聖在個人臉書上表示，大文學家、翻譯家、發明家，著有「京華煙雲」「吾國與吾民」等名作的林語堂先生，1936除了發明第一台中文打字機外，也寫了英文版蘇東坡傳，書名為「The Gay Genius」……。

陳學聖說，初看書名，相信很多人一下子可能會嚇到，以為林語堂先生作了什麼考據，發現到一千年前的蘇東坡竟然是「同志」。後來經館方人員說明，在林語堂先生書寫的年代，「Gay」還沒有同志的意思，是指智慧、風趣的人，這裡也可以當形容詞用！他因此上了一課！

陳學聖提這些典故，主要還是為了導引大家來林語堂故居走走，位在仰德大道往陽明山路上美麗建築，多少車來車去，就少了佇足片刻。秋光中，是值得歇息稍緩腳步的好地方！

(中時新聞網)