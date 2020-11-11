行政院長蘇貞昌今天出席「中華民國109年地政節慶祝大會」活動，場外有抗議桃園航空城區段徵收違憲民眾。但蘇揆在場內致詞時說，我們站在同一塊土地上，活在這個土地的供養，「有土斯有財」，有土地是最具體的重要存在。

11月11日是一年一度的「地政節」，內政部舉辦「地政節66周年慶祝大會」活動，嘉勉並頒發第25屆地政貢獻獎、內政業務志願服務金質獎，對地政人員辛勞的付出表達感謝與肯定。但場外有追著蘇揆及內政部長徐國勇抗議的民眾，痛陳桃園航空城土地徵收侵害民眾財產權。

但在場內，蘇揆致詞時說，我們站在同一塊土地上，活在這個土地的供養，「有土斯有財」，有土地是最具體的重要存在，因此地政如此複雜、重要。因為有地政人員的專業及努力，使台灣在土地政策作為及管理等方面，能有次序及功能地進行，他要向相關政府機關及公會各界表示敬意、肯定與感謝。

蘇揆還說，政府在各方面皆須各界的指教及大家貢獻智慧，大家一起努力，做到更好，若有不合理的地方也必須改進。例如在蔡英文總統領導下，政府修正「平均地權條例」並正式施行，免去地政士的責任，不動產買賣申報由買賣雙方負擔等。蘇揆也強調，政府施政若有不周到之處，也請各界指教。

(中時 )