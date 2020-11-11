雙11這一天不血拼，米蘭時尚髮型將雙11訂位義剪日。（曹婷婷攝）

111位熱血設計師雙11不血拼，拿剪刀前進11個社福機構義剪趣！新冠肺炎疫情爆發，帶動線上購物商機大爆發，1111好康紛紛出籠；米蘭時尚髮型設計師們延續捨手機血拼、拿剪刀義剪的熱血，111人前進11個單位幫助逾400位長輩、孩童義剪，總裁許漢宗說，未來每年雙11將訂為米蘭義剪日，一雙雙的手讓社會更有溫度！

去年，米蘭首度於1111這天舉辦義剪，設計師們深刻體悟與其拿手機刷卡購物，付出一技之長的奉獻，獲得長輩、孩童笑顏的滿足感，更是無價。今天有設計師幫一位阿公剪完頭髮。要拿錢給設計師，最後掏出玩具鈔，阿公認真想要表現感謝的心意，讓設計師一陣感動。

許漢宗說，相較於這一天被定義為購物，未來每年都將把雙11這一天訂為義剪日，公司都會帶著夥伴出門義剪。他強調，平日公司內就不斷分享「付出與惜福感恩」企業文化，對年輕世代夥伴來說，與其老生常談，透過結合時事特殊議題身體力行，更能讓夥伴明白惜福感恩意義，因此，決定將此結合企業文化加深加廣推廣，期許為社會帶來更多光明面的溫暖。

尤其，今年雙11義剪別具意義。許漢宗提到，年初疫情爆發後，許多單位因應防疫，不敢舉辦義剪，而是由單位內服務人員自行為院生修剪，因為技術不專業，大家可說相當克難，好不容易台灣疫情持續穩定，也開放業者走進機構服務，這些機構總算迎來專業團隊協助，相當開心，「大家盼著你們來剪頭髮，盼了好久」，機構一席話，讓設計師們深感自己付出的可貴，許漢宗也叮囑夥伴，務必落實戴口罩與消毒等措施。

今天111位設計師分別同步前往11個機構，從北至南包含台南佳里區華仁日照中心、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、瑞復安南中心、瑞復益智中心、長泰教養院本院與新市分院、明興老人養護中心、森川老人長期照顧中心、高雄岡山區真善美養護家園、高雄前金區仙人掌社區復健坊，11個單位估計服務超過400位長輩與孩童。

第二屆米蘭雙11義剪，動員團隊所有夥伴，連新進準師即使不諳剪髮也一律前往，為的就是讓夥伴一起感受服務氛圍，傳承米蘭特有義剪文化。被問到準師還不會剪髮，為何要去？許漢宗說，哪怕是幫忙掃地與陪服務對象聊天也是一種參與，「參與義剪，有助於未來服務顧客時，更能用心提供專業優質細緻服務。」

許漢宗表示，每每看到服務對象經由設計師精心巧手修剪髮型後，流露的滿意喜悅表情，就是對大家最寶貴的鼓勵！米蘭時尚髮型從18年前開始投入義剪服務，從早期一年僅數十場義剪，至今每年累計上百場義剪。

111位設計師兵分11路義剪。（曹婷婷攝）

(中時 )