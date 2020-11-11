柯文哲11日與羅智強一同搭乘新聞自由公車，並諷刺民進黨為雙標黨，強調「三民自」做假新聞也應標準一致。(郭吉銓攝)

柯文哲11日早上與羅智強一起搭乘印有「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告的公車上班，從捷運東門站出發至市政府，車程約20分鐘，一起為新聞自由請命。（郭吉銓攝）

中天新聞台被審照，引發譁然，議員羅智強不僅租下20輛繞經行政院的公車廣告，呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由。（郭吉銓攝）

柯文哲認為，在台灣支持新聞自由，就被說是挺中天挺紅媒，挺紅媒就被說是中共同路人，這叫遞延法，支持新聞自由公平正義，就馬上被貼標籤，被說是中共同路人，這也是麥卡錫主義。（郭吉銓攝）

柯文哲11日早上與羅智強一起搭乘印有「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告的公車上班。（郭吉銓攝）

柯文哲11日與羅智強一同搭乘新聞自由公車，並諷刺民進黨為雙標黨，強調「三民自」做假新聞也應標準一致。（郭吉銓攝）

柯文哲11日早上與羅智強一起搭乘印有「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告的公車上班，從捷運東門站出發至市政府，車程約20分鐘，一起為新聞自由請命。（郭吉銓攝）

柯文哲認為，在台灣支持新聞自由，就被說是挺中天挺紅媒，挺紅媒就被說是中共同路人，這叫遞延法，支持新聞自由公平正義，就馬上被貼標籤，被說是中共同路人，這也是麥卡錫主義。（郭吉銓攝）

中天新聞台被審照，引發譁然，議員羅智強不僅租下20輛繞經行政院的公車廣告，呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由，柯文哲11日與羅智強一同搭乘新聞自由公車，並諷刺民進黨為雙標黨，強調「三民自」做假新聞也應標準一致。

柯文哲11日早上與羅智強一起搭乘印有「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告的公車上班，從捷運東門站出發至市政府，車程約20分鐘，一起為新聞自由請命。

柯文哲表示，黨政軍退出媒體當年是哪個政黨主張，結果現在是黨政軍進入媒體，公平就好了，「三民自」做假新聞跟中天一樣標準就好了，柯強調，公平公正與心平氣和就好，每次都是沒辦法心平氣和才搞爛。

柯文哲酸，每次都強調莫忘初衷，黨政軍退出媒體誰喊出來？而且喊那麼大聲，結果現在還有海派，還有湧言會，還有雙標黨。對於NCC將決定中天案，柯對蔡政府喊話，應心平氣和。

柯文哲認為，在台灣支持新聞自由，就被說是挺中天挺紅媒，挺紅媒就被說是中共同路人，這叫遞延法，支持新聞自由公平正義，就馬上被貼標籤，被說是中共同路人，這也是麥卡錫主義。

對於什麼是紅媒定義，柯文哲也反諷「那什麼叫綠媒」，並向蔡政府喊話，應心平氣和。

此外，針對行政院發言人室幕僚被拍到直接在立法院製作「網軍圖卡」過程，然而行政院長蘇貞昌至今仍未正面回應，柯文哲酸，抓到後蘇貞昌也沒出來講，也不用道歉，「那還真是心平氣和，了不起修養好」。

(中時 )