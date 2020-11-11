因糖尿病長期洗腎的李姓患者，左腳因感染截肢，經過復健，生活才剛恢復正常，突然僅存的右腳出現傷口癒合不佳，成大心血管科在右腿血管置放支架，打通阻塞，傷口逐漸癒合，避免再次截肢命運。

66歲李男因長期糖尿病，數年前左腳傷口感染作了膝蓋下截肢，裝上義肢復健，好不容易生活漸漸恢復正常，不料最近右腳傷口感染，癒合不佳，李男深怕保不住僅存的右腳，求診成大醫院心血管科醫師黃睦翔。經過治療團隊打通右腿血管並放上支架，傷口逐漸癒合，李男躲過兩腿截肢命運。

成大心血管科醫師黃睦翔表示，動脈壁因脂肪堆積逐漸產生阻塞，即所謂的「動脈血管粥狀硬化」，發生在心臟部位會產生狹心症（心絞痛），發生在非心臟部位，則稱為周邊動脈阻塞疾病。其中又以下肢的發生率最高，輕者肢體末梢疼痛，嚴重時則會產生肢體缺血、冰冷、蒼白或壞疽，甚至危及生命。

黃睦翔表示，輕度下肢周邊動脈血管發生阻塞，可能毫無症狀，但有的會略感下肢酸麻冰冷，中度阻塞者就可能出現漸歇性跛行，走一段路後會有腿部痠麻疼痛，休息片刻後血液循環恢復足夠，就又能往前走，整個過程中會一再反複出現同樣症狀，甚至會有無法癒合的傷口，一定要儘快就醫，千萬不要等到嚴重阻塞出現肢端缺血危症，將面對1年內高達25％至45％的死亡率。

(中時 )