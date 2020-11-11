藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐遭控「非法製造手槍未遂罪」，士林地院11日上午3度開庭，孫安佐提早到法院等候，律師陪同他進入法院時，孫說：「今天不方便說話」，庭訊約40分鐘，孫安佐庭訊未發言。辯護人主張，美國賓州檢察官起訴持有犯罪工具罪，因沒有犯罪意圖撤回，代表孫在美行為並不構成犯罪，請法院諭知不受理判決，法官諭知12月16日續行審理程序。

據了解，8月初，狄鶯的母親、孫安佐的阿嬤，早已因糖尿病、中風長期臥病在床，阿嬤得知愛孫被起訴，病情變得更糟，因心臟疾病6次進出醫院，直到上次10月14日孫安佐2度開庭，隔了5天後阿嬤過世，狄鶯想到兒子的官司與母親都淚流滿面，辯護人擔心狄鶯到法院會情緒崩潰，建議由孫鵬1人陪同，再將庭訊轉述讓她知道。

孫安佐上次開庭，面對媒體詢問遭到限制出境，無法出國散心，他回答「我不會不爽」，11日由律師陪同步入法院，孫直接回答「不方便說話」，孫鵬則從另一側快步進入法院。

檢察官上次開庭引用美國法典第922條、美國聯邦槍械法（NFA）第5822條，辯護人反駁，922條立法前提是商業銷售，5822條對象是重大火力強大的武器，並非處罰持有手槍。而孫安佐只是一名剛滿18歲的學生，還在求學階段，因開玩笑的話，已經遭受很大的處罰，希望法院審理後予以不受理判決。

檢察官回應，美國司法部來文已經清楚說明，孫所犯持有犯罪工具，是州檢察官與孫安佐認罪的條件，並不是起訴後發覺證據不足，因而撤回起訴，以證明孫安佐就是美國聯邦法處罰的對象。法官諭知，請蒞庭檢察官與起訴檢察官討論，孫安佐在美國持有手槍違反美國法律條文，下次開庭時一併提出。

(中時 )