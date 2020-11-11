疑手機導航出包，嘉義夫妻騎單車遊台南竟上台61線。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

又是手機導航出包？家住嘉義縣的林姓夫妻騎自行車要到台南將軍漁港遊玩，照著app程式導航，沒走台17線濱海公路，卻騎上僅通行汽及黃、紅牌重機的台61線西濱快速道路，一連幾個交流道都沒下來，警方獲報後派遣警車將2人護送下台61線，所幸沒有發生意外。

據了解，這對林姓夫妻騎自行車出遊，上午11時許從嘉義布袋南下，準備前往台南將軍漁港，但不知為何竟從布袋交流道上了台61線西濱快速道道，因沿途車輛不多，夫妻檔一開始還沒警覺，只覺得陌生路段風景優美。

但後來2人發現走錯路，不知如何是好，只能硬著頭皮沿台61路肩一路往南騎，但在行經北門、三寮灣2處時也沒下交流道，騎車過程被路過駕駛人目睹，瞠目結舌，但也不便停車阻攔，於是聯絡警方處理。

學甲分局接獲民眾通報，派遣北門所警員洪育騰出動，開警車沿著台61線道尋找，在接近將軍交流道前攔下林姓夫妻檔，並將2人獲送騎下台61，林姓夫妻檔一路騎了約20公里，初步研判應是看錯導航才騎錯路，經勸導後並護送下快速道路，2人也感謝警方協助。

(中時 )