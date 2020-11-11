農委會去年編列了一筆1450萬預算作為網路宣傳之人事費用，上月監察院指出農委會廣宣費應編列專項，農委會今(11)日公布110年度政策宣傳經費，會本部編列廣宣經費1774萬元，並根據監察院要求全數專項編列。

農委會去年遭爆料以「加強農業訊息因應對策計畫」編列1450萬元對外招標，作為政策行銷、輿情處理之人事費用，除了廣告預算高居中央機關之冠，更被外界質疑「公費養網軍」，1450遂成了「網軍」代名詞。

根據監察院報告指出，農委會自2007年起自行辦理媒體宣導業務採購作業，直到今年的宣導預算仍由各業務單位於計畫項下分列，未以「專項」方式編列，不利國會及社會大眾監督，要求農委會檢討改進。

立法院經濟委員會今(11)日審查農委會及所屬單位預算，根據農委會預算書資料，110年度編列政策宣導經費為5個項目共1774萬元，各項目編列經費依序為企劃管理400萬、科技管理300萬、畜牧管理394萬、輔導推廣380萬元，以及國際農業諮商與合作300萬元，5項目均註明「辦理政策宣導相關經費」。

農委會主委陳吉仲說明，明年農委會政策宣導經費均依照審計部要求編列專項，除了會本部廣告文宣1774萬元，相關機關如防檢局辦理非洲豬瘟、動植物等防疫宣導經費約7000多萬。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，農委會違法編列廣告預算在各部會中最為嚴重，未來應依《預算法》第62-1規定，明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關。

(中時 )