帶爸媽國內輕旅遊 交通部祭孝親補助 14:082020/11/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部10日宣布要用5柴火替國旅加溫，11日最新出現「孝親補助草案」，只要是55歲以上國民，參與國內旅遊套裝行程，每房補助1500元，每1身分證統一編號可使用3次補助。參與對象包括台北、新北、桃園、基隆、新竹縣市的合法旅館業者。 交通部長林佳龍10日表示，透過紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0、以及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施等「5把柴火」，盼為國旅熱保溫，並協助觀光、旅宿界從業人員維持生計。 (工商 ) #孝親 #補助 #國旅 #交通部 #柴火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國旅補助平日團遊 至少2天1夜 04:092020/11/11 生活新聞 嚴立婷兒子驚吐「希望媽媽別活太久」 對話曝光眾人嘆：親生的 13:152020/11/11 娛樂 國旅團新一波補助 限平日2天1夜 17:212020/11/10 生活 教育部補助4900萬元 台科大設立綠能產業人才培育基地 12:362020/11/11 寶島 國旅團新一波補助來了 限平日2天1夜以上行程 15:182020/11/10 生活 春節出遊大利多 55歲以上住北部飯店最多補助4500元 12:272020/11/11 生活 觀光業助陣政府宣傳 減稅優惠 04:092020/11/11 金融．稅務 耶誕、跨年都補助 北巿推自由行、團客每人給1千 11:392020/11/11 生活 台北旅宿擬補助千元到明年3月 04:092020/11/10 地方新聞 陳吉仲呼籲國人都吃國產豬 藍委批反美國家隊 12:332020/11/11 政治 財經熱門新聞 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 ASML曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 (不斷更新)打臉MSCI！台股大漲180點 收13262創史上新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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