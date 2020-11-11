交通部10日宣布要用5柴火替國旅加溫，11日最新出現「孝親補助草案」，只要是55歲以上國民，參與國內旅遊套裝行程，每房補助1500元，每1身分證統一編號可使用3次補助。參與對象包括台北、新北、桃園、基隆、新竹縣市的合法旅館業者。

交通部長林佳龍10日表示，透過紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0、以及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施等「5把柴火」，盼為國旅熱保溫，並協助觀光、旅宿界從業人員維持生計。

(工商 )