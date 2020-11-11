陳揮文當面嗆何時退出政壇，王浩宇一臉尷尬。(圖/翻攝自Yahoo tv鄉民大會)

民進黨桃園市議員王浩宇2018年間爆料時代力量林姓前黨工持有「毒郵票」，結果事後獲檢方不起訴，證實是烏龍一場。林事後對王提告求償243萬元，一審桃園地院判「王應賠25萬元並登報道歉」，王不服上訴，二審高等法院認為王浩宇未合理查證，經綜合考量改判王40萬元，另外再刊登道歉啟事。

檢方調查後處分林姓前黨工等人「不起訴」，證實是烏龍一場，林因此對王浩宇提告精神賠償，桃園地院一審判林效先勝訴，王浩宇應賠償25萬元並登報、在臉書道歉，且不得更改臉書道歉文底下的留言隱私設定。此案雙方均提上訴，高院民事庭二審仍認定「他未合理查證，損害林的名譽」，審酌雙方身分、地位及經濟能力後，加碼要求改判王浩宇賠償40萬元，另外再刊登道歉啟事。全案還可上訴。

對此，資深媒體人陳揮文在網路節目「Yahoo tv鄉民大會」中，當著王浩宇的面狂酸，表示王浩宇民事、刑事都輸，當初曾發誓：「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」，如今是否應該要實踐當初的承諾？更希望在網路收看的觀眾可以一同評評理。

王浩宇被說得啞口無言、一臉尷尬，讓網友們笑翻了，紛紛留言表示「笑死人，自己退一退啦不要浪費資源罷免」、「都要被罷免了，有差嗎」、「誣賴人，真的很噁心」、「一臉窘樣」、「笑到肚子痛」、「張著嘴說不出話的樣子真好笑」。

(中時新聞網)