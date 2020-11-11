台北股市今天開低走高，收盤漲180.47點，為13262.19點，漲幅1.38%，成交金額新台幣2390.50億元。
加權指數開盤為13067.04點，盤中最高13262.19點，最低13067.04點；不含金融股指數11514.65點，漲142.96點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲2.74%、食品股漲1.25%、塑化股漲3.16%、紡織股漲0.99%、機電股漲0.78%、造紙股漲2.16%、營建股漲1.21%、金融股漲2.33%。
委買張數1718萬6939張，委賣張數1234萬9755張，成交張數814萬3352張。
收盤時上漲647家，下跌240家，持平74家。
成交量前5名個股為長榮、元大台灣50反1、群創、富邦VIX、友達。
漲幅前5名個股為街口布蘭特油正2、隴華、友訊、羅昇、尖點。
跌幅前5名個股為申豐、安集、天瀚、聚隆、華冠。1091111
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。