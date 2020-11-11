台北股市今天開低走高，收盤漲180.47點，為13262.19點，漲幅1.38%，成交金額新台幣2390.50億元。

加權指數開盤為13067.04點，盤中最高13262.19點，最低13067.04點；不含金融股指數11514.65點，漲142.96點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲2.74%、食品股漲1.25%、塑化股漲3.16%、紡織股漲0.99%、機電股漲0.78%、造紙股漲2.16%、營建股漲1.21%、金融股漲2.33%。

委買張數1718萬6939張，委賣張數1234萬9755張，成交張數814萬3352張。

收盤時上漲647家，下跌240家，持平74家。

成交量前5名個股為長榮、元大台灣50反1、群創、富邦VIX、友達。

漲幅前5名個股為街口布蘭特油正2、隴華、友訊、羅昇、尖點。

跌幅前5名個股為申豐、安集、天瀚、聚隆、華冠。1091111

(中央社)

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