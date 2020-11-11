買盤湧入金融塑化 台股13262點再創歷史新高 14:122020/11/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國科技股大跌，台股今天由台積電領先止穩，加上買盤湧入塑化、金融類股，終場指數收在最高13262.19點，再創歷史新高，大漲180.47點，成交值新台幣2390.5億元。 台股在台積電及金融、塑化等類股攻高下，8大類股齊揚，指數再創新高。除台積電上漲6元、以457元作收外，金融股受惠獲利走高，買盤推升富邦金、國泰金上攻，帶動類股上漲2.33%；受惠油價上漲，台塑四寶股價齊揚，帶動塑化股指數大漲3.16%。（編輯：張良知）1091111 (中央社) #類股 #台積電 #指數 #上漲 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大盤指數改寫歷史新紀錄 21檔台股基金 淨值創新高 04:092020/11/11 投資理財 上市櫃10月營收 創23個月新高 04:092020/11/11 財經要聞 元大台股領航ETN 上市熱賣 04:092020/11/11 證券．權證 《半導體》蘋果擴大自製晶片 台積電受惠 13:062020/11/11 財經 1,193億台積營收寫最強10月 04:092020/11/11 財經要聞 國泰台灣5G＋ETF經理人蘇鼎宇：中美5G大戰 台廠供應鏈最強 04:092020/11/11 投資理財 台積再創紀錄 資本預算逾4,300億 04:092020/11/11 財經要聞 (不斷更新)台股盤中漲百點 衝13212史上新高 10:122020/11/11 財經 《類股》價值型股票重獲青睞 富邦金領軍「金」閃耀 10:162020/11/11 財經 2大慘業解脫 12682變鐵板！謝金河：台股驚現四大光環 10:182020/11/11 財經 財經熱門新聞 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 ASML曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 (不斷更新)打臉MSCI！台股大漲180點 收13262創史上新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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