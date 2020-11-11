儘管美國科技股大跌，台股今天由台積電領先止穩，加上買盤湧入塑化、金融類股，終場指數收在最高13262.19點，再創歷史新高，大漲180.47點，成交值新台幣2390.5億元。

台股在台積電及金融、塑化等類股攻高下，8大類股齊揚，指數再創新高。除台積電上漲6元、以457元作收外，金融股受惠獲利走高，買盤推升富邦金、國泰金上攻，帶動類股上漲2.33%；受惠油價上漲，台塑四寶股價齊揚，帶動塑化股指數大漲3.16%。（編輯：張良知）1091111

(中央社)