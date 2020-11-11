隨著iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini將在11/13正式開賣，蘋果（Apple）官方也終於公佈了這兩款手機的維修價格，包含更換電池、螢幕維修以及其他損換的價格，都已出爐，讓入手的消費者心裏可以有個底！

先來看看螢幕維修的價格，iPhone 12 Pro Max的螢幕維修價是NT$ 9,890，雖然擁有iPhone至今最大的6.7吋螢幕，但是螢幕（過保）維修價格跟6.5吋的iPhone 11 Pro Max以及iPhone XS Max相同。而iPhone 12 mini螢幕過保維修價格是NT$6,890 ，或許是因為螢幕尺寸比較特殊，全線iPhone螢幕過保維修價，沒有機種

與iPhone 12 mini相同。作為參考，6.1吋款式iPhone的維修價格，隸屬Pro系列的螢幕過保維修價格是NT$ 8,190，與iPhone XS、iPhone X同價。6.1吋採用LCD螢幕的款式，過保維修假則是NT$ 6,090。

而其他損壞維修的部分，過保維修價iPhone 12 Pro Max是NT$ 18,490，一樣跟iPhone 11 Pro Max以及iPhone XS Max相同水準。iPhone 12 mini的其他損換維修價，則是NT$ 12,290 ，與iPhone 11、iPhone XR以及iPhone 8 Plus等機種相同。

電池過保維修的價格，iPhone 12 Pro Max則與iPhone 12 mini，還有6.1吋的iPhone 12 Pro以及iPhone 12都一樣，是NT$ 2,050。凡是支援Face ID的機種，電池過保維修價格都是NT$ 2,050，與支援Touch ID機種的NT$ 1,490來比，略貴一些。

總的來說，過保後，iPhone 12 Pro Max的螢幕維修以及其他維修費用，都比iPhone 12 mini（也比iPhone 12 Pro以及iPhone 12）更高，因此建議消費者慎重考慮是不是要加購AppleCare專案，或是電信商、通路商提供的手機保險。不然的話就是要為你的手機添購保護性足夠的保護殼。

另外值得一提的是，雖然iPhone 12全系列螢幕都採用超磁晶盾面板，抗摔能力是以往4倍，但是有些報導發現螢幕卻比較不耐刮，因此選擇保護貼或許也是iPhone 12系列用戶應該要妥善考量的重點之一。

(科技)