台中市iBike369計畫訂出2022年完成600座站點目標。市議員陳淑華等11日在交通地政委員會審查時，抨擊兩年來iBike就停在328站，倍增計畫只是提出要增加300站，這是在呼嚨市民、呼嚨議會。交通局長葉昭甫說，市府將加快腳步設置，預計年底前將再增設50站的iBike站。

陳淑華表示，市長盧秀燕提出iBike倍增計劃，但卻是停擺近2年，上任至今一站無成；即使現在iBike動工，連同施工、管線、通電到營運，iBike設站無法配合年底捷運通車，目前捷運沿線還有7站未設iBiKe站，市府應加快腳步，在捷運綠線沿線周遭約500公尺到1公里範圍內設置iBike站。

市議員楊典忠說，市府設置iBike有嚴重城鄉差別，海線民眾建議許多地點都沒有消息，iBike倍增計劃兩年未設置一座，把「倍增」變「歸零」，政策執行嚴重失當，加上海線鐵路雙軌化、捷運藍線至今遙遙無期；他要求局長、副局長的特別費應該刪減30％，把政策心思都用在海線中重大交通建設上。

葉昭甫強調，交通局會加速進度檢討，因市議會附帶決議需完成行政程序確立後才能動支預算，今年7月才能開始執行，廠商下星期議約完成就著手建置作業，市府會趕在年底前建置50站，捷運沿線未設的7站會優先設置。

交通局長葉昭甫說，整個計畫在7月以後才開始運作，市府將會加快腳步施設。（陳世宗攝）

(中時 )