每場馬拉松，給跑手作補給的紙杯數以萬計；今年花蓮太魯閣馬拉松本月7日開跑，當天吸引13500人參賽，縣環保局首度在馬拉松賽事與主辦單位合作，提供12000個環保杯借用，邀請跑者一杯run到底，實際減塑，經估算，紙杯堆疊，太馬省下了三座101大樓高度的紙杯，選手都稱這樣很環保，也讓以往賽道上堆積紙杯的窘況不再有。

根據環團估計，以去年全台舉辦784場路跑，每場至少4000至5000人參與，整年總共使用400萬個免洗杯，堆疊起來相當於394座101大樓的高度。每場賽事後，工作人員要清理棄置的紙杯，耗時又不環保，已有越來越多主辦單位提供可重用摺杯，供跑手賽途中或日後練跑時斟水飲用。

花蓮縣環保局與馬拉松冠名贊助雲朗觀光集團合作，首度推廣賽事中使用環保水杯，邀請跑者們一同挑戰一杯run到底！有跑者自帶水杯，或在開跑後第一個補水站領取環保水杯，並可在任一水站歸還，也可在跑完全程後，於終點水站處回收歸還，水杯材質使用耐衝擊性，12000個環保杯，當場次僅供1人使用。此舉省下三座101高度的紙杯。

太魯閣峽谷馬拉松邁入第21年，有全馬、半馬、12公里逍遙馬、5公里快樂馬4個組別，今年因疫情關係不開放國外跑者報名，仍有13500人報名參加，前總統馬英九報名5公里賽事，與上萬名長跑愛好者奔馳在天然峽谷的優美景緻中大口呼吸直說：「過癮！」

縣環保局推廣賽事中使用環保水杯，邀請跑者們一同挑戰一杯run到底！（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

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