台中市西屯區10日下午，發生女機車騎士因外套捲入機車底的散熱風扇，造成機車滑倒，不偏不倚擦撞上停等紅燈、市價約1485萬的紅色法拉利F8 Tribut跑車，女騎士手腳擦挫傷，但擦撞法拉利「賠大了」，原廠估算修車費約120萬。驚方初判責任在女騎士，肇事原因還要進一步調查釐清。（圖：民眾提供 文：盧金足）

20201111中天新聞 女騎車外套反穿捲進機車 失控撞1500萬法拉利

到底「誰卡衰」？千萬法拉利停車等紅燈，無端遭對向車道一台機車飛過來衝撞，女騎士不但自己受傷，法拉利也「受傷」，新車價格要價1485萬元的法拉利，若是送回原廠維修，初估費用高達90萬元。初步判斷女騎士因外套反穿卡機車散熱風扇導致失控，肇責原因在她身上，恐得全額賠償維修費，真的很衰。

這起意外發生在10日下午近4時30分，27歲吳姓女騎士因為覺得寒冷反穿外套，行經台中市西屯區市政北二路往河南路，因外套捲進機車散熱風扇導致失控左偏，衝向對向車道，撞上一台停等紅燈的紅色法拉利跑車，造成車門凹陷、車身許多擦痕，而女騎士則是手腳擦挫傷。

事後只見肇事摩托車風扇，捲入一件粉紅色外套，吳女向警方表示，因為外套捲進車底造成車頭左偏失控，因為撞壞千萬跑車，也讓她憂心不已。據了解，該輛法拉利新車價格要價1485萬元，如果送回原廠維修，初估修復費用約90萬元。

2018年新北市一名20歲林姓男子因幫忙母親送貨，行經石碇區雙溪口淡蘭吊橋路，精神不濟恍神連撞4輛法拉利跑車，面臨要價不斐的維修費嚇得不知所措。經報導後，大批善心人士願協助林姓男子，另外民間也發起賠償上限「超跑條款」，引來正反兩面意見交鋒。

(中時新聞網)