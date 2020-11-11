香港「DQ」風暴再起！港府宣布，因應大陸全國人民代表大會常務委員會今日（11日）就關於香港特別行政區立法會議員資格問題做出的決定，公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒，及專業議政的梁繼昌4人即時喪失立法會議員資格。

明報報導，郭家麒在有關宣布後受訪，他稱，很難說今日不是很黑暗的一日，因說明一國兩制蕩然無存，任何人做出這DQ（取消資格）決定，要向歷史和所有香港人交代。

郭家麒說，這也是對於爭取民主值得記住和思考的一日。他表示，希望見到香港人不會亦不應倒下，香港是不會死的，因香港人知道只要堅持，不論制度多難堪、警槍警棍有幾多，香港總有一日會見到期望的核心價值回來。

郭榮鏗表示，若能與香港人一同捍衛市民、法治和核心價值，最後會被政權褫奪資格，只有光榮絕無後悔。

他感謝過去一直支持民主派的香港人；感謝他代表的法律界，一直在大是大非問題上團結、支持；也感謝家人和同事，表示很開心過去8年有機會與同事共事。

「DQ」從為香港政治常見用語。為英語「disqualification」（撤銷資格）之縮寫，常用於體育競賽中撤銷選手資格。

2016年，大陸全國人大常委會第五次對香港《基本法》「釋法」，對規範公職人員宣誓就職的第104條做出解釋，其後6名「港獨派」與本土派議員因而被裁定宣誓無效，喪失議員資格。

(旺報 )