蔡政府將在明年1月1日開放萊豬進口，但我國至今仍未派員赴美實地查核，國民黨立委蔣萬安今指出，法律規定開放食品進口前需完成實地查核，若1月1日前未完成查核就開放萊豬進口，那就是蔡政府帶頭違法，對此衛福部長陳時中表示，目前已向美方接洽查核事宜，但對方擔心疫情恐造成肉廠人員感染，因此尚未敲定，但若屆時仍無法完成查核，會先暫緩部份萊豬進口，但無法全面延後。

立法院社福及衛環委員會今召開聯席委員會，審查有關萊豬進口的8項行政命令，召委蔣萬安提到，依據行政命令第6點要求，在開放萊豬進口前，衛福部應與農委會防檢局組團派員前往美國進行系統性的查核。

蔣萬安表示，系統性查核就是實地去美國查廠，確保當地食品的衛生條件符合我國規範，但距離明年1月1日僅剩1個半月時間，衛福部卻仍未與美方談好查廠事宜，相關的開放作業應該要暫緩。

陳時中解釋，與美方之間一直都有在商談查廠事宜，但對方礙於新冠疫情關係，擔憂恐造成當地肉廠員工的感染，且前陣子許多工廠都停擺，現在才剛復工，因此仍需要多一點時間商量，或採用書面審查甚至是視訊等方式來代替實地查廠。

蔣萬安指出，查廠有許多內容要看，包含工廠環境、刀具生菌數等等都需要實地去看，不可能單用視訊或書面的方式來審查，況且台灣對美此例一開，未來加拿大、西班牙等其他國家是否會要求比照辦理？因此實地查核必須是堅守的最後底線。

萬一到明年1月1日衛福部都無法赴美完成查廠該怎麼辦？蔣萬安認為，為何政府一定要堅守明年1月1日開放進口，這中間是否有內幕？我國應堅守何時完成查廠就該何時開放的原則，因為這是法律所規定，不能為了開放美豬將法律拿來當作談判籌碼，國民黨絕不會接受。

蔣萬安指出，朝野都希望能針對萊豬開放進口的8案溝通、協商，就目前進度來看，這8案有望在明天送出委員會，最快預計12月中可排院會表決，若最後民進黨用人數優勢強行通過，下一步將排案修食安法反制，將標示含有萊克多巴胺，甚至可就全面零檢出等議題進行討論。

(中時 )