民進黨立委高嘉瑜日前於立法院質詢外交部次長曾厚仁，政府開放萊豬政策是否為我方主動拋出善意，曾厚仁並未否認，經媒體報導，外交部昨駁斥相關傳聞，並發函各媒體，要求「更正」官員在立院的發言與事實。民眾黨立委蔡壁如今痛批，只因為和政府大內宣的風向不對，就要求媒體配合蔡政府進行新聞的全面消毒和控制，這種政府令人不恥。

政府宣稱開放萊豬有助我國對美經貿談判進展，高嘉瑜11月2日在立法院外交及國防委員會質詢時詢問曾厚仁，我國在美國總統選舉前就決定開放萊豬，未來如果拜登當上總統，是否又要重新進行雙方經貿談判？曾厚仁宣稱不會，因為我國已宣布政策，且已在立法院內有諸多討論。

高嘉瑜追問，決定開放萊豬政策，是美國主動要求還是我方主動拋出善意，曾厚仁回稱「這是我方就整體國家利益」。此答詢內容事後經媒體報導，被外界解讀為開放萊豬是我方主動提出，外交部昨竟發函給各媒體，要求「更正」官員在立院的發言與事實。

對此，蔡壁如指出，外交部一紙行政函文，就要求媒體「更正」政務官在立院的發言與事實，這將是對新聞自由的極大威脅。

蔡壁如強調，民主時代，政府不能直接用槍桿子控制新聞媒體，但各部會的媒體採購預算，也會發揮很大的「大內宣」效果，並間接而隱性的讓媒體自我審查，主動限縮對政府的監督，這就是「獨裁者的進化」。

(中時 )