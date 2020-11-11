新竹市關埔國小近日再拿下2020台灣建築獎首獎，是國內建築物最高榮譽。（陳育賢攝）

新竹市關埔國小因設計獨特深具特色，屢次獲獎，近日再拿下2020台灣建築獎首獎，是國內建築物最高榮譽，且此次獲獎已是關埔國小3年來5度拿獎。市府表示，這是校園最美5景，是全市最不一樣的學校，民眾如果有機會來到校園，不要忘了取景拍照細細品味。

市長林智堅表示，關埔國小自2018年完成1期校區後，連續3年獲得國內外5項大獎肯定，市府近年推動「新校園運動」改造校園，關埔國小就是典範學校，在這個校園每個角度都可以看到天空。

他說，關埔國小校園戶外、室內空間比是1比1，不再是把孩子關在教室裡，而是鼓勵師生到戶外，為保留學生活動空間，校舍仿丘陵地形，打造高低起伏走廊，流線型教室設計更讓校園景觀不重複。

校園內的「天井桂竹林」、「樹網吊床」、「零距離溜滑梯」、「流線型教室」、「跳舞草坪」等5景相當特別，市府也提醒有機會造訪關埔國小的朋友，別忘了細細品味關埔5景並拍下美照。

其中，樹網吊床、中央跳舞草坪設計，讓學生易於親近自然、觀察生態，大片植栽鼓勵多元觸覺體驗，草坪更成學校孩子律動的最好場地；「零距離溜滑梯」結合校舍建築設置，孩子一下課順著溜滑梯就能到1樓探索自然，與戶外零距離，校園就是孩子的遊戲場。

此外，新竹市立動物園此次也獲2020台灣建築獎佳作，市府表示，新竹市立動物園由知名建築師邱文傑規畫設計，以開放空間、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹、塑造生命教育場域為理念打造，園內保留大鳥籠、大象門、噴水池等舊設施，復古風情搭配曲線建築、竹圍籬等，讓遊客來看動物也能看建築。

這次獲獎是對新竹市公共建設的肯定，今年市府已相繼獲得景觀大賞、卓越建設獎、Good Design Award等獎項肯定，未來將繼續努力爭取更多資源，讓市民擁有更幸福的生活環境。

新竹市關埔國小近日再拿下2020台灣建築獎首獎，是國內建築物最高榮譽。（陳育賢攝）

(中時 )