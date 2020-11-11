女星謝忻走出不倫戀陰影，靠著主持和業配重返演藝圈，也到學校擔任音樂老師，生活逐漸回歸平穩。近日，她和一群好友到野溪溫泉泡湯，與小豬黃沐妍同框拍照，大腿硬是比對方大了一號，引發網友熱議。

黃沐妍在臉書PO出與謝忻一起去宜蘭芃芃野溪溫泉的辣照，只見兩人都穿著比基尼，露出勻稱的身體曲線，其中一張她們泡在橘色的泉水中，靠在岸邊的石堆中，微微翹起臀部，讓半顆美尻與大腿露出水面，姿勢相當撩人，謝忻也發文寫道：「走過溪床的身子很冰冷，幸好有潺潺的野溫泉炙熱著。」

不過有網友發現謝忻的大腿尺寸比黃沐妍粗壯些，被部分人笑虧「沒有對比沒有傷害」、「感覺被黑了」，留言風向轉趨為稱讚黃沐妍的腿美，即便有網友緩頰「一個是蜜大腿，一個是鳥仔腳，各有各的美感」，黃沐妍仍認為不妥便刪除，僅保留穿著登山服的照片，不過，已經有手腳快的網友截圖、傳出。

謝忻近年瘋健身，時常可以看到她去運動中心苦練的照片，不過有網友嘲諷她腿太壯，謝忻非但沒有與對方爭論，反而高EQ的回「說我好壯我很開心耶」，心態十分正面。

(中時新聞網)