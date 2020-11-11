國民黨立委葉毓蘭因突然罹患急性耳聾，右耳完全聽不到手機或話筒的聲音，腦袋中的轟轟聲越來越大，醫師判定可能是梅尼爾氏症或耳中風。9日因聽力惡化住院治療，葉毓蘭今在臉書更新現況，雙手滿是針痕，聽力雖沒上週初診時好，但比起前天住院時更進步。

葉毓蘭日前到台大醫院耳鼻喉科診察，聽力檢驗結果，右耳中低頻嚴重受損，醫師研判能是梅尼爾氏症或耳中風，要用類固醇治療。新店家光耳鼻喉科的梁家光院長也提醒，梅尼爾氏症會再復發，此次初發可能是免疫系統降低，也可能是太累、壓力太大。9日葉毓蘭表示，「我的聽力又惡化了」，回診時被要求住院治療。

今日葉毓蘭在臉書報告病情，已做過核磁共振、聽力檢查，雙手的針痕可以看出，每天的類固醇治療都沒有停止，目前右耳聽力比起前天住院時有進步，但比上週初診時差，不過是個好的象徵，聽力會慢慢回復，至少不能夠影響工作。

雖然不知道還要住院幾天，但葉毓蘭說，病房裡已經有足夠的花，窗外的藍天樹蔭也很美，還帶了幾本一直抽不出時間讀的好書，拜3C科技之所賜，會一方面好好休息，也不會和外界失去聯絡，該貼的、該寫的都不會漏掉，並謝謝所有朋友的祝福與關懷，會努力恢復健康，回到戰場上與各位一起打拚。

應該要做個病情報告。 在台大醫療團隊非常細心認真的治療下，我已經做過核磁共振、今天上午也去做了聽力檢查。每天的類固醇治療都沒有停止，雙手的針痕可以為證。 目前右耳聽力比起前天住院時有進步，但比上週初診時差，至少這是一個好的象徵，聽力會慢... 由立法委員葉毓蘭發佈於 2020年11月10日 星期二

(中時新聞網)