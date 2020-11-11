新冠肺炎疫情在國際延燒，韓國持續出現療養設施、職場、學校、教會群聚感染事件，本土病例呈上升趨勢。中央流行疫情指揮中心今宣布，因韓國連續2週超過中低風險分級標準，即日起自中低感染風險國家移除，短期商務來台者入境都需進行14天居家檢疫。

根據最新分級，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島，短期商務來台者可在入境第五天採檢，採檢陰性即可有條件外出；

而中低感染風險國家/地區則有新加坡、香港、澳洲、柬埔寨，短期商務來台者可在入境第七天採檢，採檢陰性即可有條件外出；若未在低風險、中低風險名單，入境一律都需居家檢疫14天。

截至目前，國內共累計584例確診，分別為492例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、528人解除隔離、49人住院隔離中。

全球目前累計51,510,611例確診，分布於189個國家/地區；病例數以美國10,410,609例、印度8,591,730例、巴西5,699,005例、法國1,829,659例及俄羅斯1,817,109例為多；病例中1,275,211例死亡，以美國243,580例、巴西162,802例、印度127,059例、墨西哥95,225例及英國49,770例為多。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心也提醒，出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )