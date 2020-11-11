亞通(6179)第三季合併營收新台幣11億1730萬元，稅後淨利6810萬元，EPS0.92元，均創歷年同期新高，分別較去年同期成長78.85％、130.51％與130％。

亞通今年第三季營收獲利表現雙創歷年同期新高，主要來自於菲律賓馬里韋萊斯(Mariveles)電廠一期海水冷卻工程進入主要施工及認列階段，台大質子治療中心，以及台電太陽能電廠與IKEA屋頂型太陽能電廠EPC工程等陸續入帳所帶動。

亞通深耕電廠統包工程(EPC)市場多年，今年下半年起「環保綠能」及「高端醫療」兩大業務開始進入主要施工及認列階段。在環保綠能工程方面，公司先前所接獲菲律賓生力集團（San Miguel）新建電廠，總發電量600MW、4部機組的土木及海水冷卻一期工程標案，繼土木工程陸續執行後，今年開始進入主要海水冷卻工程的施工階段，截至第三季已認列總工程案金額約54％，後續工程預計將在兩年內完成施工及認列。

亞通在其他「環保綠能」業務亦有斬獲，公司今年前三季已完成台電台中、高屏及離島地區共7個太陽能發電工程EPC專案，下半年並拓展至全台IKEA各賣場屋頂型太陽能電廠EPC工程業務，公司近期並與國內知名企業集團洽談合作進行新的地面型與屋頂型太陽能電廠EPC工程案，預計明年開始進行施工，未來並可望認列太陽能發電收入，為公司環保綠能業務拓展再下一城。

亞通對未來營運展望持樂觀審慎態度，在環保綠能方面，菲律賓Mariveles電廠海水冷卻工程及IKEA的太陽能電廠EPC工程均進入主要施工及入帳階段；在高端醫療方面，台大癌醫質子治療中心及台北榮總重粒子癌症中心亦進入設備安裝的施工入帳期，公司目前正與菲律賓客戶新洽談的多項電廠EPC工程及海水冷卻工程，可望於明年陸續開始施工，公司中長期營運成長動能無虞。

(時報資訊)