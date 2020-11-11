「疫情在家工作月賺10萬」 幼教女師遭騙近百萬

「疫情在家工作月賺10萬」 幼教女師遭騙近百萬

35歲解姓男子夥同20人組成詐騙集團，透過網路發送「疫情在家工作輕鬆獲利」、「月入上看10萬」等簡訊，被害人上鉤詢問後，便介紹對方加入虛假的賭博網站，初期玩什麼都能押中，但要取錢時就會慫恿對方加碼，1名幼教女師一時不查，就此被騙了近百萬元。

北市刑大指出，解嫌在新北市高級社區成立總部，機房設在台中，透過IG、臉書發送輕鬆賺錢的訊息，誆稱有專業老師破解賭博網站的程式，無論百家樂、廿一點都已破解套路，只要加入就可獲得明牌提示。

但這些網站都是歹徒自行控制，開大開小賠率都可隨便調整，被害人起初玩什麼都能贏，但要取出時，解嫌等人便會以「投注總額不足」、「升級高等會員才能日領」等理由，讓對方再行加碼，等榨不出錢時就封鎖失聯，或是讓對方一次輸光。

警方指出，1名幼教女老師誤信這種手法，自己存款10餘萬投入後，竟然又去借了近百萬元，最後血本無歸，這才驚覺自己被騙，難過向警方報案。解嫌經營網站1年多來，至少有200餘人上當，初估不法獲利近億元。

警方經連月追查，日前兵分多路，前往解嫌新北市總部及台中機房，循線逮捕21嫌，現場查扣200多萬現金，還有4台幹部開的進口車，另有鑽錶、手機等，全是詐騙得手後慶祝買來的，全案警訊後，依詐欺、組織犯罪、洗錢防制法等罪送辦。

(中時 )