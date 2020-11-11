印尼海外勞工保護局今年7月宣布「零付費」，並宣稱機票費、簽證費等費用都將由僱主負擔，我國勞動部隨即去函詢問相關事宜，並在10月28日接到印尼回函指出，包括看護工等行業的來回機票等11項費用由我國僱主負擔，勞動部部長許銘春指出，印尼方片面表示哪些行業要用、哪些費用要由僱主負擔，「我們沒辦法接受」，大家要有誠信、要來遵守會議結論。

據了解，印尼政府要求我國看護工僱主支付的11項目，包括往返機票、工作簽證、我方勞動契約驗證、國外仲介費、護照更換、海外良民證、印尼海外勞工社會保險、海外健康檢查、其他國家要求進行補充檢查項目、印尼國內出發地點當地交通運輸費用、住宿費等費用。

「當然會有因應對策」，許銘春強調，但涉及兩國談判，目前還不宜對外說明，不過印尼上次回函僅告知哪些行業適用、哪些項目要由我國僱主負擔，「但細節通通沒有」，因此發展署已再去函要求印尼提供包括適用行業別、各項目費用、細項等，希望提供更詳細的資料，況且依第7次台印雙邊會議，若要變更勞動條件，應由雙方協商、討論。

至於是否會採用凍結印勞等方式？許銘春表示，還是希望盡量談，而台印移工合作以來大家每年都很友善地討論，還是朝友善的立場來討論這些事情。

至於僱主團體、仲介疾呼應開發其他移工來源國，許銘春說，已請外交部評估適當的移工來源國做進一步的參考，畢竟移工牽扯到國安等等，目前朝開發其他來源國的方向討論。

(中時 )