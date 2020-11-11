廖男遭警方以詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

警方查扣廖男身上所詐騙取得的51萬2000元。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

19歲的廖姓男子因缺錢加入詐騙集團，接到上游「好郝笑」用line指示他前往新莊某銀行臨櫃取款，但年紀輕輕提領51萬鉅款，行員擔心他遭詐通報警方，廖男照集團規定看到警察需通報上層，但遭詐騙集貫無情秒退群組，最後廖男因說詞反覆，警方揭穿廖男是車手的身份，訊後依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

據了解，9日中午廖男身著西裝前往新莊警分局斜對面的銀行臨櫃提領新台幣51萬元，行員發現金額龐大，擔心可能有問題，除了關懷提問，也通報轄區新莊警分局的員警，正好新莊派出所巡邏經過上前盤查，廖男看到警察也相當緊張。

廖男一開始聲稱錢是賭博網站贏來的，後來改口又說是朋友欠他的款項，男子愈說愈心虛，警員經過他同意查看手機通訊軟體，這才發現原來都是上游一名自稱「好郝笑」男子在操縱遙控，而廖男根本就是詐騙提款車手。

警方從雙方對話紀錄發現，上游也提醒廖男發現警察出現要通報，廖男也言聽計從，上游也立刻無情的將他踢出群組，查閱相關對話後才發現廖男是名車手，警方當場將廖男當場逮捕，並查扣提領的現金51萬，也將繼續追查隱藏在幕後的詐騙集團。

(中時 )