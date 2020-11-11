「法拉利姐」張婷婷當年因法拉利跑車被刮花，在受訪時以獨特嗓音抱怨，加上她不斷強調自己是美女而爆紅，張婷婷也趁勢進演藝圈，上通告、出唱片，許久未公開露臉的法拉利姐今（11日）卻在高鐵開直播，哭訴遺失1萬塊，但她卻因聲音太大聲而遭站務員勸導，未料張婷婷卻反氣譙髒話。

法拉利姐在高鐵上哭訴1萬多元不見了，她遭高鐵站務員勸小聲一點，未料法拉利姐卻反抱怨：「我講得很小聲了，我聲音可以傳出千里嗎？」（圖／取材自張婷婷(法拉利姐)臉書）

法拉利姐近年聲勢不如以往，她轉戰餐飲業，可惜銷售成績不如預期，法拉利姐近期則積極開直播當網紅，不過她今早卻在高鐵上開直播，哭訴自己錢包不見1萬元，法拉利姐表示這筆錢原本次要繳健保費，如今卻不翼而飛，讓她又氣又無奈。

法拉利姐悲憤表示，1萬多元對她來說是天文數字，她越講越氣，還對鏡頭狂飆3字經、5字經，但法拉利姐卻因聲音太大聲，遭站務員上前勸導，她一開始先是對站務員說不好意思，但她屢勸不聽，站務員再上前勸降低音量時，法拉利姐卻反問：「我聲音可以傳出千里嗎？他們（乘客）有跟你檢舉嗎？」

接著法拉利姐對鏡頭抱怨：「拜託，我講得很小聲了，我聲音可以傳出千里嗎？我的聲音是大吼大叫嗎？」張婷婷接著氣憤表示：「以後不要坐高鐵了，Ｘ的咧，我說客人有檢舉嗎？」強調自己是輕聲細語地在講話。

(中時新聞網)