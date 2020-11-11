中職在打完台灣大賽後，今日公布符合自由球員年資的球員，其中富邦悍將有8人最多，其中包含林益全、，統一獅有7人，包含「三老」高國慶、陳鏞基、潘武雄，樂天桃猿有5人，其中有鐵捕林泓育，中信兄弟則有4人，周思齊、張志豪、林智勝最受矚目。

依中職規定，只要年資累計9個球季，或是大學讀滿4年且累計8個球季的選手即可獲得自由球員資格，中信兄弟有官大元、林智勝、張志豪、周思齊；統一獅有潘威倫、王鏡銘、林其緯、傅于剛、高國慶、陳鏞基、潘武雄。

樂天桃猿有林泓育、林智平、郭嚴文、詹智堯、余德龍；富邦悍將有蔡明晋、賴鴻誠、林晨樺、方克偉、林宥穎、林益全、陳凱倫、張正偉。

其中周思齊與林智勝皆是已行使自由球員權利，又再滿4個球季後再次取得自由球員資格，周思齊在中信兄弟輸掉總冠軍當天賽後曾表示，兄弟是他從小喜歡的球隊，留在這裡是最棒的，不過是否提出權利則要等公告後再說。

中職公布今年取得自由球員資格的名單。（中職提供）

目前林泓育、林益全、潘武雄、潘威倫、郭嚴文等人都還有複數年合約，就看其他選手是否會提出權利。中職過去在2017至2019年連3年都沒有人行使FA資格，符合資格的球員要在今日公告後7個工作天內，也就是20日前要以書面向球團表達意願，球團要在21日下午4點前通知聯盟。

中職史上僅有8人(9次)行使過自由球員權利，包含2011年陽建福、彭政閔、2013年周思齊、2014年張建銘、2015年陳金鋒、林智勝、鄭達鴻、2016年彭政閔、王勝偉，只有2015年林智勝及鄭達鴻成功轉隊到中信兄弟。

(中時 )