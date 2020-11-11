無畏MSCI（明晟）年終季度調整權重，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數及全球市場指數再度被調降利空，在法人、大股東與主力群等市場大咖積極進場卡位波段力股下，激勵台股開低震盪走高，終場指數收在歷史最高點13262.19點，大漲180.47點，單日漲幅1.38%，成交2390.5億元。

成就台股再度改寫歷史新高主要功臣，包括傳產重量級集團台塑四寶、統一、台泥與亞泥；另外，金控股前9月獲利創歷史新高，同樣刺激富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、玉山金與元大金等金融族群奮勇向前衝。

加上權王台積電率被動元件、矽晶圓與二極體等族群助攻，而汽車（包括零件）、奧運概念、觀光、餐飲等類短多也急行軍，遂激出盤面上百花爭艷，個股領先盤勢發展，使指數無畏奔向歷史新高高榮景。

櫃買市場方面，短線紡纖與航運兩類股指數雖拉回整理，但生技、電子股雙主流持續站在多方，而營建、觀光、化學、鋼鐵及電機等族群也紅光滿面，使盤勢開高走高，終場指數上漲0.7%，報166.87點，成交658.58億元。

亞股方面，包括澳洲、日本、南韓、香港、越南、泰國、印尼與印度等股市，都臉色不錯；僅大陸深滬兩市、新加坡及馬來西亞等市場臉色鐵青。美股盤後電子盤方面，目前道瓊期、標普500與那斯達克100等3大期指，暫報小漲榮面，僅小型2000期指暫報小挫，顯示市場對民主黨總候選人拜登將入主白宮及新冠疫苗將在今年底之前年爐，皆予正向看待。

不過，今盤中市場消息傳來美國現任總統川普，仍不肯在日前大選中認輸，並表示將在台北時間今稍晚公布美國總統大選涉嫌舞弊証據；使市場仍需再防川普黑天鵝變數風險，未來在拜登於明年元月下旬正式進駐白宮前，川普的司法攻勢為何？還需密切觀察對美股在內的全球股市的影響。

業內人士指出，大盤指數創新高，但量能與技術指標包括KD值與RSI並未改寫新高，顯示高檔仍有技術面牛背離疑慮，但中期大環境的基本面屬正向，也不排除技術指標有機會在高檔鈍化。但消息面變數仍小心，如美國在明年初總統交接前，不能動亂；及FED（聯準會）近期示警需慎防可能的美債違約潮湧至。

總之，在拜登未正式登堂入室白宮，接掌總統大位之前，台股在歷史高檔還需一步一腳印朝穩步趨堅格局走下去，包括電動車、5G、AI物聯網、綠能（含風電）、航空及觀光等未來相關明星產產業或轉機股，值持續追蹤。

(工商 )