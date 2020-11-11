遠東航空五件資產11日二拍，其中最受矚目的龍江路巷內原作為遠航員工宿舍的整棟公寓，由台灣金聯子公司力寶公司以4.8億元、單獨一標標下，溢價約0.6％，換算住三土地單價高達每坪271.7萬元。

遠東航空因董事長張綱維涉掏空公司資產，不少包含不動產及飛機等資產陸續遭拍賣，包括7月高雄前金區前金段土地二拍由上益營造以9,462萬得標，9月台南「鑫聲華廈」店面一拍也被自然人以2,168萬標走，台北的不動產則有六件底價合計約12.5億元上月一拍，其中位於館前路的「遠航大樓」一至三樓店面，在多家銀行資產管理公司搶標下，由華南金資產管理公司以約3.3億元、溢價近四成標走。

12日未標出不動產執行二拍，底價為4億7,696萬元的龍江路384巷巷內整棟公寓，原本作為遠航偏遠地區員工宿舍使用，由力寶公司以略高出底價304萬元標走，其餘四維路「儷園大廈」四戶住家、南京東路三段「美樂南京大樓」4樓辦公室及八德路三段「三傑大廈」13樓辦公室，以及「遠航大樓」地下室停車位均流標。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，龍江路公寓屋齡41年，共有十戶各約60多坪的住宅，建物合計約668坪計算，平均建物單價約每坪72萬元，以其住三土地176.66坪計算，土地單價約每坪271.7萬元，容積單價超過120萬元，得標者應是看重老舊建物危老以及都更後的價值，不排除未來有可能以合作開發或持有資產待價而沽，轉手獲利。

(工商 )