近年來，台灣單身人口越來越多，每4戶就有1戶是獨身宅，創2009年統計以來新高。而雙北地區更為獨身宅比例最高的縣市，新北市占比以29.15％居冠，台北市則以28.24％居次。永慶房產集團業管部協理謝志傑表示，單身時代來臨，帶動房地產消費型態轉變。單身族群受限於薪資水準，購屋時會以負擔得起的總價為首要考量因素，套房與小二房的小宅產品就會脫穎而出。

永慶房屋根據實價登錄資料統計今年15坪以下的小宅交易，謝志傑指出，台北市小宅交易量由中山區居冠、其次是萬華區和大安區。

中山區小宅交易以424件最多，住宅均價為62.3萬元，中山區向來是小宅主流市場，因位處台北市中心，商業性質高、交通便捷方便工作通勤，吸引不少單身人口入住，熱門交易路段在中山路一、二段、松江路、林森北路、新生北路，尤其集中於中山站、中山國小站與松江南京站周邊。

新北市15坪以下的小宅是由鄰近北市第一環的淡水區、中和區與板橋區拿下前三名。

淡水區住宅單價落在23.4萬元，謝志傑表示，小宅產品在淡水區一直都蠻受歡迎，因總價低、負擔壓力小，近期輕軌建設、淡江大橋等交通利多，拉升房市的熱絡度，加上2字頭的超甜房價，更吸引單身首購族群進場購屋，捷運淡水站、輕軌淡江大學及新市一路站周邊為熱門交易區域；熱門交易社區有：海悅觀海城堡、海景天下、海宴和摩納哥。

謝志傑表示，「單身經濟」已是現今不容忽視的消費新勢力，他們不需要太大的坪數，但對於生活機能有較高的要求，大台北都會區小宅交易熱點多具有鄰近捷運站的優勢，區域周邊生活機能都相當成熟，購物、採買也都非常方便，不少單身族群趁著目前利率低檔，購入低總價的小宅，購屋負擔相對輕鬆，既可以維持一定的生活品質外，也成功一圓購屋夢。

(工商 )