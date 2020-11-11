新冠疫苗臨床試驗意向登記平台正式上線。(圖/食藥署)

新冠肺炎疫情延燒，各家廠商都在努力進行疫苗研發。目前國內3家疫苗廠都即將邁入第2期臨床試驗，中央流行疫情指揮中心今宣布建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，即起開始招募受試者，開放民眾登記至11月底。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，國內3家疫苗廠中，目前已有1家完成臨床1期受試者注射，正在追蹤中，另一家即將完成，第3家也在預計的進度中。3家目前的受試者約有30-60幾位，食藥署的專家會就安全問題進行檢視，至於什麼劑量比較合適，也會有初期的資料，待資料出來後，才決定是否順利進入2期臨床試驗。

指揮官陳時中表示，2期臨床試驗需要的受試者變多，平常的招募多由醫院、廠商個別進行，但若能透過公共平台的力量，及時招足，就能減少空窗期，讓試驗進行更迅速。他強調，我們不會因為速度快就忽略安全。

「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，供有意願參與COVID-19疫苗臨床試驗的民眾上網登記，開放登記時間為11月11日至30日，預計登記目標為2萬人以上，以儘早達成國產疫苗國產國用的目的。

研發組副組長吳秀梅表示，完成登記不等於一定成為受試者，需要進一步評估，民眾也可以改變心意。業者會聯繫確認資料，評估後才會納入受試，20歲以上成年人若在監護、輔助宣告，那就不符合條件，另外病情不穩的慢性病患、免疫系統疾病、1個內曾進行大手術、癌友、嘗試懷孕者也排除在外。

吳秀梅表示，參與臨床試驗對全民都有好處，可協助疫苗研發，協助國人及早取得施打疫苗的機會，但因為所有事情都會有風險，會讓登記者得知不良反應和副作用，參與過程中若有不適，必須告知主持人，以取得醫療協助及補助措施。

張上淳表示，國外有些疫苗已經進入臨床3期，有的也快要完成，臨床3期會需要更大規模，打疫苗是為了預防感染，因此需要更大的母數才能知道打了是否可預防感染。而臨床3期會花上更多的時間與資源，才有辦法完成，對我們來說，2期擴大，3000多筆的資料可以做相當程度的評估，萬一緊急需要時是否可以依照緊急授權使用。

(中時 )