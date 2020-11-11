睡覺時若突然感覺到耳朵有明顯疼痛、搔癢或異物感，千萬別大意！一名男子睡覺時，左耳忽然疼痛、搔癢，沒想到伸手一挖竟挖出毛茸茸的昆蟲腳，仔細一看疑似蟑螂的腿，他嚇到飛奔醫院檢查。

綜合陸媒報導，家住大陸廣西南寧市的這名董姓男子，5日睡覺時忽然覺好像有東西跑進耳朵裡，果然隨即出現疼痛、搔癢，男子原本不以為意，只是隨手掏了一下耳朵，不料還真的挖出看起來毛茸茸的異物，仔細一看疑似是斷掉的蟑螂腿，更恐怖的是，感覺該異物還在繼續往耳朵裡面鑽。

男子驚嚇之餘也不敢大意，馬上衝去醫院檢查，南寧市中醫醫院急診科醫師透過器具，竟夾出殘留的半隻蟑螂。醫師用手電筒照耳道，隱約看見半隻蟑螂還裡面蠕動，而且將男子的整個耳道都堵死了，醫師最後用鑷子將長約2公分、如小拇指大的蟑螂順利夾出，再進行消毒，經過測試，所幸聽力沒有受損害。

醫師提醒，由於蟑螂身上帶有多種細菌，若耳朵有傷口，一不小心很容易造成細菌感染，更嚴重的甚至還會有傳染病，當遇到昆蟲跑進耳朵時，最好立即就醫，千萬不要自己亂摳、亂挖，以免破皮感染，或是把異物越推越深。

印度少女耳痛難耐 竟清出上千隻大黑蟻│中視新聞

(中時新聞網)