財團法人「基督教台北市私立伯大尼兒少家園」前院長兼執行長林鮑基慧，涉嫌自2006年起至去年侵占伯大尼公款、院友款項逾500萬元，涉嫌業務侵占罪。台北地檢署檢察官林俊廷今指揮桃園市調查處搜索約談林鮑基慧到案。

檢調獲報，指林鮑基慧自2006年至去年，任職院長兼執行長期間，長期以春節院童紅包及活動費的暫借款名義，侵占伯大尼公款，另自2006年起利用保管院友銀行帳戶機會，侵占院友款項，合計侵占金額至少500萬元以上，檢調懷疑林鮑基慧侵占金額不止如此，將擴大偵辦。

(中時 )