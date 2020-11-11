涉嫌侵占公款500萬 伯大尼前院長遭約談 14:392020/11/11 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財團法人「基督教台北市私立伯大尼兒少家園」前院長兼執行長林鮑基慧，涉嫌自2006年起至去年侵占伯大尼公款、院友款項逾500萬元，涉嫌業務侵占罪。台北地檢署檢察官林俊廷今指揮桃園市調查處搜索約談林鮑基慧到案。 檢調獲報，指林鮑基慧自2006年至去年，任職院長兼執行長期間，長期以春節院童紅包及活動費的暫借款名義，侵占伯大尼公款，另自2006年起利用保管院友銀行帳戶機會，侵占院友款項，合計侵占金額至少500萬元以上，檢調懷疑林鮑基慧侵占金額不止如此，將擴大偵辦。 (中時 ) #伯大尼 #兒少 #家園 #執行長 #林鮑基慧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉嫌侵占公款500萬 伯大尼前院長遭約談 14:392020/11/11 社會 金防部男女士官畸戀 司令台與庫房都是愛愛砲陣地 13:452020/11/11 社會 台塑富邦台積吹號角 台股登13,262再創新高 14:352020/11/11 財經 GOGORO騎2年想換回油車 車主曝2大原因 網看金額秒懂 00:462020/11/11 生活 那架衰！「行車紀錄器」故障遭罰9千 司機不服提行政訴訟獲撤銷 14:472020/11/11 社會 操盤心法－留意Q3財報佳個股 04:092020/11/11 證券．權證 遠航資產法拍 台灣金聯子公司4.8億標下北市整棟公寓 14:352020/11/11 財經 常穿高跟鞋 阿基里斯腱會變硬 一招檢驗嚴重性 10:002020/11/11 健康 《證交所》證交所否認為康友-KY財報背書及接受招待 08:002020/11/11 財經 自行車雙雄 前三季賺近一股本 04:092020/11/11 財經要聞 社會熱門新聞 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 高雄女騎路肩被罰600元 機車族怒轟「垃圾」：到底誰設計馬路 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。