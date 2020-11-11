證交所統計，全體上市公司10月營收達3.04兆元，較108年同期成長239億元（0.79％），營收成長公司共507家，衰退436家，較107年同期衰退783億元（-2.51％）；累計前10月全體上市公司營收達26.35兆元，較108年同期衰退3,756億元（-1.41％），營收成長公司共405家，衰退有538家，較107年同期則衰退3,518億元（-1.32％）。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計867家及77家，除康友-KY（6452）因故無法如期申報外，餘943家已於11月10日前完成10月營收申報。

全體上市公司10月營收呈現成長趨勢主要產業為生技醫療業、半導體業及電機機械業，衰退趨勢主要產業為油電燃氣業、觀光事業及金融保險業。累計前10月營收呈現成長趨勢前三名產業為半導體業、建材營造業及生技醫療業，衰退趨勢前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所分析，生技醫療業10月因個別公司受居家健身意識高漲，帶動產品銷售增加，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，加上遠距辦公、教學推動電腦儲存及消費性電子需求提升，電機機械業因個別公司受下游需求增溫帶動業績成長。

10月營收衰退較大產業中，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，金融保險業因個別公司壽險業務受保險新制、期滿保費退還等因素影響，保險業務淨收益減少。

累計前10月營收成長較大產業，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司出售房地及新建案完工交屋，生技醫療業因個別公司受居家健身意識高漲，帶動產品銷售增加，故累計營收成長。

累計前10月營收衰退較大產業，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌，致累計營收衰退。

(工商 )