疫情推動5G遠距應用崛起，5G手機成為今年年度盛事雙11購物節熱門產品，正宣告5G普及新時代正廣泛啟動。5G亮點並不僅限於更快的網速，最大意義在於應用範圍將延伸至物聯網、智慧家居、智慧城市，牽涉到全球各國家基礎建設及整體競爭力，供應鏈廣及上游晶片零組件到基礎網路設備，以至手機等終端應用裝置，建議投資人要在全球尋找具打入世界盃實力的頂尖廠商，因為只有到大海才能釣到大魚。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，由於5G相關產業鏈相當龐大，供給與需求遍布全球，而沒有一個國家能擁有全面性專利或獨立生產製造所有零組件及成品的能力，各國想要達到最有效率的5G建設進展，勢必在全球尋找供應鏈，而對投資人來說，當然也要透過全球布局。

例如全球第一大5G晶片IC設計公司在美國、全球第一大晶圓代工廠在台灣、全球第一大被動元件公司在日本，而在疫情推動各國加速布建應用5G設備時，時間壓力將更造就擁有關鍵技術者大者恆大的現象，因此建議投資人必須以全球為範圍來思考，才能掌握通訊世代更迭的最佳投資機會。

指數投資龍頭業者元大投信盱衡國際潮流，是國內最早推出5G主題ETF的業者，元大全球未來通訊 ETF(00861)及元大未來關鍵科技ETF(00876)是國內經典的5G主題ETF，以全球為投資範圍，涵蓋美國、歐洲、中國、日本、台灣等頂尖零組件廠商。

透過嚴謹的指數編輯邏輯追蹤通訊產業最新發展，從市值、流動性、營收層層把關篩選，定期檢視，囊括全球通訊產業龍頭業者，帶動國人新一波科技主題ETF投資熱潮。

元大全球未來通訊ETF布局5G上中下游產業的龍頭廠商，而元大未來關鍵科技ETF則是側重上游產業關鍵零組件的廠商，以目前5G正在如火如荼布建期，有利「硬5G」之稱的元大未來關鍵科技ETF。近期兩檔ETF市價剛寫下新高，建議看好全球行動通訊關鍵零組件中長線商機者，將元大未來關鍵科技ETF納入投資組合中，作為科技股部位主力，逢回酌量布局，迎接5G大趨勢。

(工商 )