中方空軍宣傳片中殲-20首秀「戰果」 殲-11BS外掛神秘導彈

最新出現的影像顯示，解放軍新型反輻射飛彈首度曝光。而這可能用來武裝解放軍戰機，以摧毀敵方雷達。

據「戰區」（The War Zone）網報導，中方空軍雙座殲-11BS戰機起飛時，機翼下秀出了2枚新飛彈。儘管目前沒有明確的資訊顯示，這款新飛彈將發揮甚麼作用，或具備哪種性能，但分析指出，通常這類武器速度極快，才能確保在雷達關閉前打擊目標。

專門研究中國大陸空軍的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）說，他認為這是解放軍的新型反輻射飛彈，並指出各方早已期待它的出現。

If true, then this is another major news. Not only that it shows for the first time a PLAAF J-11BS with low-visibility marking, but even more surprising is the new and so far unknown missile it carries under its wings. 😮



IMO this is most likely the long expected new ARM. 🤔 pic.twitter.com/CZrfNfYbF7 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 8, 2020

事實上，殲-11BS掛載新型飛彈的影像是在中方空軍招募飛行員的短片中閃現。由於殲-11BS的尾翼被遮蔽，意味著無法判別它隸屬的單位，或它究竟是服役戰機，還是測試驗證機。此外，值得指出的是，影像似乎首度顯示，殲-11BS有隱形塗層標誌。而如今解放軍在前方部署隱形戰機，似乎已成了趨勢。

分析指出，這可能的反輻射飛彈看來相當大，分別掛載於兩個機翼下。然而，由於影像品質不佳，並未揭露太多飛彈細節。然而，導彈中段和尾端似乎有突出的十字形彈翼，酷似美軍的AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）。另外有觀察家隨即指出，它雖然很像中方研製的CM-102反輻射飛彈，但看來仍有一些關鍵差異。例如，CM-102的彈翼是平的而不是尖的，而中段彈翼則十分修長。

此外，CM-102是中方為出口研發，主要是供JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機搭載。另一方面，這款新飛彈也具備印度「魯德拉姆-1」（Rudram-1）反輻射飛彈的部分特性。

JF-17 is offered with



MAR-1 anti-radiation missile



CM-102 anti-radiation missile



LD-10 anti-radiation missile pic.twitter.com/csDFji8cOo — jawadqamar (@jaawadqamar) April 21, 2020

長久以來，各方一直預料，中方空軍的殲-16戰機會肩負起對敵防空壓制與電子攻擊任務。也因此，解放軍研製新型反輻射飛彈並不令人意外。而分析強調，由於解放軍的殲-16D專門用來從事對敵防空壓制與電子攻擊任務，因此可望武裝新型反輻射飛彈。

(中時新聞網)