美股周二漲跌互見，科技股續跌，但台股今(11)日開低走高，在台積電(2330)開低走高續攻，配合金融、傳產股以及塑化、鋼鐵等原物料股上漲領軍下，盤中大漲逾百點，攻上13200點，收盤在最高點並再創新高。台股收漲180點成為13262點，成交值2390.5億元。

美股周二漲跌互見，僅道瓊指數上漲，費半重挫3%，科技股與宅經濟相關類股相對弱勢；APPLE股價下跌0.28%，AMD下跌6.17%，NVIDIA下跌6.31%，台積電ADR下跌1.54%。

美股科技股下跌，台積電開低，但台積電盤中翻紅走揚，帶動電子股氣勢，並且在金融、塑化族群領軍下，指數翻紅開高走高，早盤盤中大漲逾百點，站上13200點，中場後傳產股包括汽車、水泥、電機等全數發動攻勢，台股多方勢如破竹，指數收最高，並且創下歷史新高，為13262.19點。

周二國際原油價格持續反彈，台塑(1301)四寶今強勢表態，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)等大漲。中鋼(2002)盤價持續看漲，中鋼也大漲作收，拉抬指數。

金融股本周接棒成為帶領台股攻高的要角，富邦金(2881)坐穩獲利王，前10月每股賺進7元，創歷史紀錄，富邦金漲幅逾4%，領軍金融股上攻，中信金(2891)、元大金(2885)、新光金(2888)等漲幅也超過2%。

台股今日持續攻高，收盤創下新高紀錄；台股延續多頭氣勢，目前台積電領軍電子，傳產金融也輪動輪漲，指數再過高點。

美股道瓊指數續漲，亞股包括日韓股市早盤均開高走高，港股也維持漲勢；台股再創新高，帶量上攻，技術面仍是多頭架構，短線看回不回，預計在台積電及金融股領軍下，台股可望持續強勢的格局。

(時報資訊)