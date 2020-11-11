美國九月職缺增幅低於預期，就業也下降，顯現即使在二波疫情爆發前勞動市場的復甦情況不佳。

美國勞動部周二公布的JOLTs報告顯示裁員正降到近20年來的低位，但該裁員下降數據並不符合於每周申請失業申請人數的顯著高位。

九月底職位空缺上升8.4萬個，來到640萬個，低於路透調查預期的650萬個，職位空缺仍低於二月的700萬個水準。九月的職位空缺率為4.3%，與八月水準相當。

就義研究專家Bunker解釋，很難看到倒退，但是也有加速復甦的跡象，在一個比二月少了1000萬個的勞動市場，必須加快就業，以避免持續的傷害。

目前美國正在創單日確診新高，數個州和地方政府正對例如餐廳和酒吧等商業施加新的限制。

在金融活動、專業和商業服務、健康照護和社會救助、休閒和飯店產業的職缺有增加，但在聯邦政府的職缺則減少2萬個。

九月新增雇用就業增加8.1萬名，來到590萬人，主因為聯邦政府的減少25.6萬名。在零售交易和教育服務的雇用也出現下降，雇用率從八月的4.2%下降到4.1%。

JOLTs報告顯示九月裁員減少了20萬人，來到130萬名，為自2000年底以來的低點。在營建業和批發產業則出現裁員增加。

儘管裁員數減少，但先前公布數據顯示在十月中旬首次請領失業申請人數卻維持在金融風暴時期的66.5萬人高峰。十月中旬至少有2150萬人獲得失業補貼。

九月的裁員率從八月的1.1%下降到0.9%。儘管九月的裁員人數放緩減少，但是但是九月估計有1180萬名失業，他們的就業前景不看好，因上述數據顯示九月僅有640的職位空缺，等於有多於一名在爭取一個職缺。

(時報資訊)