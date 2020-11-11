隨著新冠肺炎確診人數不斷攀升，加上市場預期美國政府可能實施更多財政刺激政策，令金價走揚，不過因日前傳出疫苗進展樂觀，而限制漲幅；截至台北時間下午2點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲1.6美元，報每盎司1878美元。

12月白銀上漲0.012美元，報每盎司24.45美元。

1月白金下跌3.2美元，報每盎司889.5美元。

12月鈀金下跌0.9美元，報每盎司2470.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)