《商情》黃金亞洲電子盤走揚 14:312020/11/11 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠肺炎確診人數不斷攀升，加上市場預期美國政府可能實施更多財政刺激政策，令金價走揚，不過因日前傳出疫苗進展樂觀，而限制漲幅；截至台北時間下午2點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲1.6美元，報每盎司1878美元。 12月白銀上漲0.012美元，報每盎司24.45美元。 1月白金下跌3.2美元，報每盎司889.5美元。 12月鈀金下跌0.9美元，報每盎司2470.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》晉升MSCI標準指數成分股 欣興開懷 10:332020/11/11 財經 拜登勝選、美元弱勢 亞洲資產看漲 04:092020/11/11 財經要聞 四劍客雙率雙增 買盤挺 04:092020/11/11 產業特刊 疫苗橫空出世 類股豬羊變色？ 04:092020/11/11 財經要聞 MSCI季度調降台股權重 台股早盤先跌後漲 09:212020/11/11 財經 載板需求升溫 欣興、南電權證熱 04:092020/11/11 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：興勤、尖點、華夏、致振、明泰 09:592020/11/11 財經 缺櫃潮 長榮10月營收首破200億大關 04:092020/11/11 證券．權證 《韓股》拚連8紅 KOSPI力戰2500點 11:582020/11/11 財經 MSCI調整台股權重再降 指數大漲不受干擾 10:202020/11/11 財經 財經熱門新聞 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 ASML曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 2大慘業解脫 12682變鐵板！謝金河：台股驚現四大光環 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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