日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)累計前三季每股稅後盈餘為2.04元，光是前三季就已經賺贏去年全年，主要是因為今年新冠肺炎疫情擴散，推升全球遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，使得資料中心、雲端伺服器等應用領域產品線暢旺。

茂綸累計前三季合併營收新台幣72億元，稅後淨利1.5億元，且分別較去年同期成長11%與33%，今年前三季每股稅後盈餘為2.04元。茂綸表示，今年由於新冠肺炎疫情擴散，推升全球遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，帶動高階網路通訊傳輸應用產品需求大增，前三季營收獲利雙創高峰，主要成長動能來自於資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統等應用領域的產品線。

茂綸10月合併營收為8.7億元，較去年同期大幅增加27.6％，主要仍由於全球大型資料中心持續擴建，在家工作趨勢推升雲端運算發展，帶動公司在高速網通產品線出貨量成長。

茂綸今年開始跨足高階終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務一站式的整合方案，10月透過母公司日商Macnica引進新一代醫療用床墊感測器「 noomi 」 ，將於11月中參加「亞洲樂齡智慧生活展」，主攻養老院、長照中心等各種老年照顧服務市場。公司將持續開發其他人臉辨識、AI機器人、智慧監控等高階終端應用產品及系統服務，這項新業務將可望成為茂綸未來營運發展另一成長動能。

(時報資訊)