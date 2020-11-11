智冠(5478)集團旗下藍新金融科技集團子公司簡單行動支付，今日與台灣大車隊(2640)合作上路，開啟旗下電子錢包《ezPay簡單付》App支付車資，為乘客提供多元付款選擇，讓行動支付服務更加貼近民眾生活使用需求。

《ezPay簡單付》積極擴展生活支付通路，本次與全國計程車業第一品牌「台灣大車隊」串接合作，全面滿足搭車族群日常交通上小額付款的需求，台灣大車隊全台高達22,000輛車，每月載客人次超過1,000萬人，近年來陸續導入無現金支付，解決民眾過去乘車時面臨大鈔找零、現金不足的不便，使用率逐月成長，同時還能改善駕駛員保管大量營業現金的風險，並提升公司結帳效率。

簡單行動支付總經理鍾興博表示，《ezPay簡單付》以串聯用戶生活所需服務為目標，這次藉由與台灣大車隊合作，滿足消費者的核心需求，擴展行動支付使用場域。目前台灣行動支付市場相對於整體現金交易市場仍有很大差距，其中很大原因是跟眾多中小型實體商家使用場景不普及有關，因此除了發展《ezPay簡單付》電子錢包，也全力推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，提供一機整合的POS系統，解決商家的技術痛點，未來也逐步與品牌門市洽談各種通路優惠活動，進而引導消費者至實體通路購物，建立完整的O2O虛實應用體驗，發展出有別於市面上行動支付品牌的服務特色。

(時報資訊)