聯合國2015年發表17項永續發展目標(SDGs)，強調透過全球合作，及產官學研、全體公民參與等，共同實踐永續發展目標。東華大學為落實永續發展目標，適逢創校26周年當天，簽署「大學永續發展目標承諾宣言」，成為全台第一所簽署大學，期盼未來藉由教學、研究和運作，實現永續發展。

今年適逢東華大學26周年，校方特別選在校慶當天舉辦「大學永續發展宣言」記者會，公開永續報告發展書，校長趙涵捷也在專家學者與業界人士見證下，簽署並宣示東華大學通過簽署永續發展目標，同意將永續發展目標納入教學、研究、運作與服務。

趙涵捷表示，聯合國永續發展目標期程之一，就是期盼全世界在2030年，能照17項目標增進人類福祉；美國和英國有許多大學致力成為永續發展大學，東華大學不落人後，成為全台第一個簽署的大學，將來會與附近社區緊密結合，成為永續發展楷模。

「永續發展是企業重要目標」亞洲水泥總廠長張志鵬強調，水泥業雖然常常遭外界質疑，目前水泥產業，包括下游混泥土業者，處理一般污染物的技術十分成熟，目前剩下碳排放量處理技術仍在著墨，盼未來能和學術單位合作，一起為地球盡一份心力。

大學永續發展報告書除介紹東華大學永續藍圖架構，並以三大主軸呈現2019年成效重點；此外，針對簽署後學校未來將如何持續推動，東華大學永續發展辦公室副主任蘇銘千強調，「不只科學，人文社會更是不可或缺」，學校未來會推出「永續獎」，提供30到50萬元不等獎金，鼓勵學生找指導教授參加比賽，協助學校推動計畫。

東華大學校長趙涵捷在專家學者與業界人士見證下，簽署「大學永續發展目標承諾宣言」。（羅亦晽攝）

(中時 )