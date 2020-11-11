在A股入摩「三步走」恰好滿一周年之際，明晟公司（MSCI）公佈11月的半年度指數審核報告。結果顯示MSCI中國全流通指數新增納入60檔個股，市值最大的3檔為益海嘉里、百濟神州ADR和思摩爾國際。同時MSCI中國A股在岸指數新增58檔、剔除23檔，市值最大的3檔為益海嘉里、長城汽車與瀾起科技。

根據《北京商報》報導，「三步走」已過去一年，透過Wind數據示，截至11月6日收盤，外資在A股二級市場的持股數量約為927.61億股，累計持股市值2兆2951.85億元（人民幣，下同），較2019年底的817.36億股和15741.05億元，分別增長13.49％和45.81％。

而最新結果顯示，MSCI中國全流通指數（MSCI China All Shares Indexes）新增納入60檔個股、剔除55檔。按市值計算，最大的3檔新增個股為糧油巨頭益海嘉里、百濟神州ADR和「電子煙第一股」的思摩爾國際。

此前，在8月季度指數調整的大陸股市相關指數中，MSCI中國全流通指數新增9檔個股、剔除1檔。採市值計算以中芯國際、矽產業集團和北京君正積體電路為最大的三隻新增個股。

(旺報 )