桃園市政府11日舉辦「108年度桃園市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」成果發表會，現場展示創新服務、食品生技、金屬機械、民生化工、電子資通五大領域的年度的研發成果，八年來累計投入2.67億元經費，共有373家中小企業獲得補助，這些計畫執行完成後，取得114件發明專利及209件新式樣專利，產出1千項特色商品，促進就業1,449人數，並為桃園帶來超過94億元產值效益。

桃園市政府表示，桃園在地企業有9成以上為中小企業，市府自2012年度起配合中央辦理「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，鼓勵中小企業創新研發，每案最高補助100萬元，共同提案更可達200萬元。此外，市府也與台銀、台灣企銀、彰銀及合庫等4家金融機構提供創業青年及中小企業低利率貸款，自2014年辦理迄今通過率超過5成，累積放貸255案，金額逾3億3千萬元。

成果展當天由市長鄭文燦親自頒發獎狀表揚各領域表現優異的廠商，如研發超高速氣靜壓主軸的玟締科技，完成PCB機械鑽孔加工關鍵零組件國產化，減少對進口品的依賴；德意生物科技選用台灣在地農產品進行釀造水果氣泡酒，能有效解決在地農產過剩的問題，推廣至國外也同時增加台灣農產品在全球市場的曝光度。

傳貴聯合天邑攜手異業商業聯盟，透過生物保鮮技術，產生優質發酵豆渣取代部分飼料，建構具體可行的豆渣綠循環之供應鏈商業模式，開創巨量豆渣之綠色循環經濟的商機；中立新能源擁有多年電池研發製造之實務經驗，運用創新思維規劃、設計鉛酸電池負極添加兩種不同結構的碳材試驗，為160年歷史的鉛酸電池注入全新的研發能量。

桃園市經濟發展局表示，辦理地方型SBIR迄今已邁入第九個年頭，總補助經費從原開辦時的3千萬元提高到4千萬元，近年來申請技術補助件數每年度均達百件，顯見中小企業對於升級轉型殷切的需求，將持續透過政府資金挹注，分擔早期研發風險，藉以鼓勵企業勇於嘗試創新，為中小企業奠定良好的研發根基，提升桃園產業競爭力。

(工商 )