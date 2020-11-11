四肢也可能中風！花蓮一名79歲李姓阿嬤突然感到左手臂刺痛發麻，原先不以為然，但疼痛感越漸強烈，甚至痛到想哭，加上手臂毫無血色，無法自主活動，媳婦見狀趕緊送往門諾醫院，檢查確診為少見的「急性手中風」，且再拖下去可能面臨截肢風險；李婦開刀處理，恢復良好，如今能正常生活。

「大眾對中風大多為腦部血管病變栓塞，其實四肢動脈也有可能發生」，門諾醫院心臟內科陳翰興醫師強調，肢體若突然感到劇痛、冰涼、毫無血色等症狀，可能是急性動脈阻塞缺血，應立即就醫，以免錯過黃金治療時間6小時，增加壞死截肢風險。

陳解釋，急性上肢缺血又稱急性手中風，大部分由血栓栓塞導致，這些血塊大多在心臟內形成，流出心臟導致。一般肢體缺血後，約30分鐘內出現神經缺血症狀，如果在6小時內恢復，通常缺血肢體可完全恢復正常；當肢體缺血6至12小時，肌肉開始死亡，12至20小時後神經破壞；而24至48小時皮膚發生壞死，可能要截肢，搶救時間非常重要。

門諾醫院心臟內科陳翰興醫師強調，肢體若突然感到劇痛、冰涼、毫無血色等症狀，應立即就醫，以免錯過黃金治療時間6小時，增加壞死截肢風險。（羅亦晽攝）

「手終於又能動了」，李婦今出席個案說明會時，開心地說，當時整個手臂完全沒有力氣，原先以為只是一般的手麻，用按摩舒緩即可，沒想到愈來愈麻，甚至痛到快哭出來，還好身為護理師的媳婦趕緊將自己送往醫院，經手術處理，如今可正常生活。

陳翰興指出，年紀大、心律不整、心房顫動、三高、抽菸等患者是急性動脈阻塞高危險群，且心律不整患者更要特別注意，因為心房收縮功能異常，造成心房內血流緩慢，容易凝成血塊，增加血管內栓塞機會。

他建議，40歲以上民眾要注意三高，除透過運動手環養成監測、量脈搏習慣，建議每年做健檢，或是請醫師檢測評估，確認是否有心律不整情形，早期治療確保自身健康。

李姓阿嬤（左三）日前確診為少見的「急性手中風」，經門諾醫院心臟內科陳翰興（左二）開刀處理後，恢復良好，如今能正常生活。 （羅亦晽攝）

(中時 )