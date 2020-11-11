現在學校數學題目千奇百怪，不僅學生傷透腦筋，就連家長也解不出答案。有一名網友張貼出一張考卷，只見題目上寫著「用尺畫出比8公分長，又比7公分短的直線」，讓他懷疑地問「真有這種線？」而網友更是一頭霧水，甚至有人問及「題目是不是打反了？」對此，也有專業網友出面解答。

一名網友於《爆廢1公社》貼出一張考卷，只見上頭第三大題畫畫看，並要學生利用直尺畫出一條「比8公分長，又比7公分短的直線」。這題目考倒不少家長，也讓網友質疑「老師是不是出錯題目了？」其中一名網友透露「這是小二生的數學題」，指出女兒日前剛教完，並認為題目出題有誤，正確應是「應該是比8公分短，然後比7公分長，正解是7.5公分」。

題目讓不少網友看了直呼「被考倒」、「這種線只有在天能的世界裡存在...」、「現在的教學都是腦筋急轉彎嗎？真是太有趣了！」、「老師你累了嗎」、「台灣的孩子都被教笨了！」

也有網友解出正解「斜線，線長9公分，兩直線中間間距6公分」、「比例尺吧！畫一條5公分的線，每一公分標示2，比例上是10公分，實際是5公分」；另也有網友曝指出「畫虛線啊！間隔大一點整體超過八公分，但實線的部分加起來小於7公分。」

(中時新聞網)