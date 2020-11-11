宜蘭縣岳明國小擬成立國中部，但因師資等問題須與其他國中合作成立實驗班，地方盛傳南安國中將與岳明併校，恐成興中國中停辦翻版，引起教師譁然與反對，今天（11日）縣府教育處處長王泓翔強調，任何改變都必須先凝聚共識，南安國中絕對不會變成興中翻版。

前年宜蘭縣興中國中停辦事件，引起教育界重視，當時校方、家長會、地方都認為，縣府要將學校空間撥給其他學校使用，作法蠻橫、粗糙，監察院認為辦理過程有重大違失、置學生受教權於不顧，因此糾正縣府。

南安國中現有4班76名學生，有南中退休教師指出，岳明國小成立國中部，計畫明年起2年在南中試辦，質疑「南中是不是2年後就被廢？成為岳明實驗國中小？」且併校一事茲事體大，學校老師也是近期才知悉，也壓倒性呈反對意見。

縣府教育處長王泓翔表示，岳明國小是公辦民營的實驗學校，要成立國中部要先解決師資問題，必須找一所國中來合作，將這所實驗班設在該國中，岳明內部討論完後，教育處再依規定來輔導；合併校是嚴肅、慎重的事情，南安國中也沒有達到被併校的標準，任何改變都必須先凝聚共識，如果沒有共識，教育處絕對不會貿然去推動任何改變。

(中時 )